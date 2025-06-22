«Авито» и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития молодежного предпринимательства

Уже в 2025 году планируется запустить ряд образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства и повышение уровня навыков среди молодежи

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На Петербургском международном экономическом форуме компания «Авито» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель — создание всесторонних условий для развития молодежного предпринимательства, популяризации бизнес-мышления как формы самореализации и повышение цифровых компетенций молодых граждан России. Документ подписали управляющий директор «Авито» Влад Федулов и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Уже в 2025 году планируется запустить ряд образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства и повышение уровня навыков среди молодежи. Стороны собираются вместе проводить форумы, конференции, конкурсы и выставки, посвященные развитию малого бизнеса, электронной коммерции и информационных технологий в России.

— Сотрудничество с Росмолодежью усилит нашу цель: вовлекать молодежь в предпринимательство, развивать цифровую экономику и формировать новое поколение создателей, — прокомментировал подписание соглашения Влад Федулов.

— Сегодня у молодежи есть множество возможностей для профессиональной самореализации. Мы уже отмечаем рост предпринимательской активности. В России 2,7 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет, половина предприятий в прошлом году была создана людьми до 35 лет. Эти результаты стали возможны благодаря системным мерам государственной поддержки, активной работе Минэкономразвития, — отметил Григорий Гуров.