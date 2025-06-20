«Кадры уходят не просто в крупные или малые компании — они ищут места, где чувствуют свою ценность»

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито», на сессии ПМЭФ поделился ключевыми выводами о рынке труда, корпоративной культуре и адаптации бизнеса в условиях кризисов

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия «Интеллектуальный батл: системность и масштаб vs гибкость и инновационность», организованная «Деловой Россией». Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито», поделился ключевыми выводами о рынке труда, корпоративной культуре и адаптации бизнеса в условиях кризисов.

Рынок труда сохраняет соискательский характер при рекордно низкой безработице (2,3% в марте 2025 года) и остром дефиците кадров в ключевых отраслях. Демографические ограничения и нехватка специалистов в массовых сегментах вынуждают бизнес кардинально менять подходы к управлению персоналом. Как отмечает Артем Кумпель, в этих условиях критически важно не просто привлекать таланты, но и комплексно работать с человеческим капиталом: развивать имеющихся сотрудников, оптимизировать процессы и сохранять корпоративные ценности.

— Кадры уходят не просто в крупные или малые компании — они ищут места, где чувствуют свою ценность. Сегодня выигрывают не те, у кого больше бюджет, а те, кто умеет сочетать системность корпораций с гибкостью стартапов. Наш опыт с 1 000 сотрудников в 2019 году до 10 000 сегодня показывает: сохраняя культуру и предпринимательский дух, можно расти быстрее рынка, — комментирует эксперт.