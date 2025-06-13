Совбез ООН назначил экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с атаками Израиля на Иран. Оно состоится сегодня, 13 июня, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
— Совбез ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало — в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Ожидаем в том числе информацию от МАГАТЭ о состоянии ядерных объектов в этой стране, — написал Полянский в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня Иран запросил экстренное заседание СБ ООН из-за ударов Израиля. Страна направила срочное письмо в Совбез с требованием осудить атаку Израиля.
В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по авиаударам против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.
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