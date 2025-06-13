Иран запросил экстренное заседание СБ ООН
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН из-за ударов Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации.
— Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание, — написало агентство.
В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.
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