В Казани откроют памятник математику Николаю Четаеву

Памятник советскому ученому Николаю Четаеву откроют возле Казанского авиационного института 17 июня. Торжественное мероприятие состоится в рамках XII Международной научной Четаевской конференции.

Николай Четаев (1902—1959) — известный советский математик и механик, член-корреспондент Академии наук СССР и лауреат Ленинской премии. Он сыграл ключевую роль в создании Казанского авиационного института в 1932 году и основал кафедру аэродинамики Казанского государственного университета в 1931 году.

Международная Четаевская конференция пройдет с 16 по 20 июня. В ней примут участие около 300 докладчиков из России и зарубежных стран. На конференции также назовут имя лауреата премии имени Лобачевского, которая вручается раз в два года.

