Режим работы подразделений ГИБДД в Казани изменится в праздничные дни

Центры оформления ДТП работают без изменений

Фото: Динар Фатыхов

В период празднования Дня России с 12 по 15 июня в Казани временно изменится график работы подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

В отделении регистрации транспортных средств по адресам: ул. Оренбургский тракт, д. 5 и ул. Тэцевская, д. 5 не будет приема 12, 13, 15 июня.

В экзаменационном отделе по ул. Модельной, д. 10 эти дни также будут выходными. 14 июня прием будет осуществляться с 8.00 до 16.00.

Районные подразделения Госавтоинспекции Казани будут работать 13 июня. 12, 14, 15 июня приема граждан не будет.

В отделение административной практики полка ДПС Госавтоинспекции Казани на ул. Оренбургский тракт, д. 5 можно обращаться с 8.00 до 12.00 13 и 14 июня. 12 и 15 июня — выходные дни.

В центрах оформления ДТП сотрудники все праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Дарья Сайфиева