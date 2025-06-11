Рынок ритуальных услуг в Татарстане показал значительный рост, оборот составил 1,1 млрд рублей

Республика стала третьей по темпам роста

Фото: Мария Зверева

В первом квартале 2025 года российский рынок ритуальных услуг показал значительный рост, обогнав показатели прошлого года. По данным Росстата, с января по апрель оборот отрасли составил почти 40 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения, в 2024 году рост по сравнению с 2023 годом составлял всего 9%. Эксперты связывают ускорение темпов роста с несколькими факторами, пишет «Коммерсантъ».

Высокая инфляция (10,23% в годовом выражении к концу апреля) и увеличение смертности (на 4,5% год к году, по данным Росстата) стали основными драйверами роста. За четыре месяца 2025 года в России умерло 662,7 тыс. человек.

Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Санкт-Петербурге (12,8%, до 3,7 млрд руб.), Подмосковье (12,9%, до 3,2 млрд руб.), Краснодарском крае (12,2%, до 1,9 млрд руб.) и Татарстане (15,8%, до 1,1 млрд руб.).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Олега Шелягова, главы ГК Ritual.ru, после спада, связанного с пандемией коронавируса, рынок демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Директор Новосибирского крематория Борис Якушин отмечает значительную долю «серой» зоны в крупных регионах. Рост цен на ритуальные товары и услуги, включая гробы (подорожали на 9% год к году), рытье могил (на 14,7%) и изменение географии закупок (например, переход от карельского камня к китайскому из-за более низкой стоимости), также способствуют увеличению оборота.

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Рената Валеева