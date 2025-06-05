Состояние здоровья Ивана Краско ухудшилось

Народный артист России Иван Краско направлен в реабилитационный центр, сообщил художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков.

Минков подчеркнул, что Краско — важная часть труппы театра. «Мы его любим, уважаем и никогда не оставим в беде. Позвонили в реабилитационный центр, куда на следующий день Ивана Ивановича и отвезли», — поделился руководитель.

Вячеслав Смородинов, бывший директор Краско, сообщил, что в начале июня актер почувствовал ухудшение самочувствия и потерял аппетит. 94-летнему артисту стало сложно глотать пищу, и ему требуется особый рацион. Прием медикаментов также стал для него сложным.

В начале мая 2025 года Краско заявлял, что его здоровье в порядке. По словам артиста, он прошел профилактическое обследование и отметил, что в его возрасте важно уделять внимание здоровью.

