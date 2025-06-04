В Нижнекамском районе появится международный логистический хаб за 17 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамском районе Татарстана будет построен международный производственно-логистический хаб на базе грузового речного порта. Об этом сообщил руководитель исполкома района Радмир Беляев на «Муниципальном часе». Проект, реализуемый АО «Набережночелнинский трубный завод «ТЕМПО», рассчитан на период с 2024 по 2034 год и потребует инвестиций в размере 17 млрд рублей. Ожидается создание 460 новых рабочих мест.

Проект, одобренный Инвестиционным советом Татарстана в феврале 2025 года, предполагает создание хаба на площади 54 га. На его территории разместятся таможенный терминал, модернизированный речной порт, новая железнодорожная ветка, склады временного хранения и сортировочный центр общей площадью около 100 тыс. кв. м. Это позволит хранить до 120 тыс. тонн продукции ежемесячно. Ключевым направлением станет перевалка металлопродукции крупнейших российских металлургических компаний с железнодорожного транспорта на водный для экспорта в Иран, Азербайджан, Турцию и страны Персидского залива.

предоставлено пресс-службой АИР

По словам Беляева, проект призван существенно разгрузить железнодорожные магистрали, значительная часть которых занята перевозками металлопроката. Кроме того, инвесторы планируют организовать на территории хаба полный цикл производства подшипников. Гендиректор АО «Холдинговая компания «ТЭМПО» Фаил Шарифуллин подчеркнул, что новый комплекс соединит транспортными коммуникациями Урал и Юг России, упростив логистику и обеспечив приемку-отправку металлопродукции без складских запасов уже в текущем году.

В настоящее время проект находится на стадии внесения изменений в границы города, планируется его включение в число резидентов территории опережающего развития.

Помимо этого, в Нижнекамске откроют производство холодильного и вентиляционного оборудования.



Рената Валеева