В школах Татарстана иврит оказался популярнее башкирского языка как родного

Фото: Динар Фатыхов

Число учеников, изучающих башкирский язык в качестве родного в школах Татарстана, значительно уступает количеству учащихся, выбравших для изучения иврит. Об этом стало известно из доклада Кабмина о ходе реализации программ развития образования в 2024 году.

Согласно данным, в 2024/2025 учебном году башкирский язык изучают всего шесть школьников в Татарстане, в то время как иврит выбрали 768 учеников.

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» в школах республики предлагается на выбор восемь языков. Всего родные языки изучают 495,9 тыс. обучающихся, при этом наибольшей популярностью пользуются:

Татарский язык — 315 342 (63,58%) ученика;

Русский язык — 175 503 (35,39%) ученика;

Чувашский язык — 3 111 (0,62%) учеников;

Удмуртский язык — 972 (0,19%) ученика;

Марийский язык — 386 (0,07%) учеников;

Мордовский язык — 32 (0,01%) ученика.

Хайруллин также сообщил, что в школах республики организовано обучение и воспитание на пяти языках: русском, татарском, чувашском, удмуртском и марийском.

В российских школах могут ввести курс по безопасной и эффективной работе с нейросетями.



Рената Валеева