Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,3 раза

Фото: Динар Фатыхов

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год составила 50,7 млрд рублей, что в 3,3 раза меньше показателя предыдущего года (170,1 млрд рублей). Об этом говорится в официальном отчете компании.

В то же время выручка компании продемонстрировала рост. По итогам 2024 года доходы РЖД увеличились на 9,2% и достигли 3,3 трлн рублей. Основной вклад в общий рост доходов внесли:

Грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре — 2,4 трлн рублей (+7,2% к 2023 году);



Пассажирские перевозки — 418,8 млрд рублей (+17,6%).

Несмотря на значительное снижение чистой прибыли, компания показала положительную динамику по основным видам своей деятельности, увеличив объемы доходов как в грузовом, так и в пассажирском сегменте.



Напомним, что в Татарстане обсуждается возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Казанскую и Закамскую агломерации.



Матвей Гавриков