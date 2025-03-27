В Татарстане в три раза вырос спрос на работников швейной отрасли

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане зафиксирован значительный рост спроса на специалистов швейного производства. По данным «Авито Работы», за год количество вакансий увеличилось на 222%.

Наиболее востребованными стали портные (+75%), закройщики (+61%) и швеи (+26%). Средние зарплатные предложения составили: для портных — 76 731 рубль, закройщиков — 62 156 рублей, швей — 66 035 рублей.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Рост спроса на специалистов связан с увеличением производства легкой промышленности на 20% в 2024 году. Потребители все чаще выбирают отечественных производителей, что способствует развитию отрасли.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Опытные специалисты могут рассчитывать на более высокий доход: портные премиального сегмента — до 170 000 рублей, швеи массового производства — до 150 000 рублей в месяц.

Напомним, что недавно число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» на платформе «Авито Работа» за год увеличилось почти вдвое (+89%).



Матвей Гавриков