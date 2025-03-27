Кондитеры и водители вошли в топ профессий с гибким графиком по росту зарплат

Фото: Динар Фатыхов

По данным «Авито Работы» за I квартал 2025 года, наибольший рост зарплатных предложений среди вакансий с гибким графиком зафиксирован у кондитеров (+94%, до 50 206 рублей). Второе место занимают водители категории C с ростом на 87% (до 78 370 рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В тройке лидеров также подсобные рабочие с увеличением зарплат на 84% (до 47 694 рублей). В офисном сегменте существенный рост предложения зарплат отмечен у кредитных специалистов (+80%, до 98 724 рублей), инженеров (+77%, до 87 323 рублей) и страховых агентов (+73%, до 73 041 рубля).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, количество вакансий с гибким графиком в России выросло более чем в два раза за год (+103%). Такой формат становится конкурентным преимуществом для работодателей при привлечении кандидатов.

Напомним, что недавно число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» на платформе «Авито Работа» за год увеличилось почти вдвое (+89%).



Матвей Гавриков