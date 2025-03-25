В Татарстане задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Фото: Ринат Назметдинов

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана задержали мужчину, который может быть причастен к особо тяжкому преступлению в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о движении автомобиля «Лада Веста» с подозреваемыми поступила в дежурную группу ГИБДД, и его местоположение было установлено на трассе Москва — Челябинск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 1281-м километре дороги инспекторы заметили разыскиваемый автомобиль и остановили его с помощью двух нарядов ДПС. За рулем находился 41-летний житель Чечни.

После остановки автомобиля сотрудники ГИБДД применили наручники и доставили подозреваемого в отделение полиции Бавлинского района для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Фартыгина