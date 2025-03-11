Казань лидирует по рождаемости среди крупных городов России

Фото: Ринат Назметдинов

В 2024 году в Казани родилось 13,2 тыс. детей. Это на 413 новорожденных меньше, чем за тот же период в 2023 году, когда число составило 13,6 тыс. Несмотря на снижение, коэффициент рождаемости в столице Татарстана остается высоким — 10,0 на 1000 населения. Для сравнения, в республике этот показатель составляет 8,8.

Казань демонстрирует стабильные результаты в рождаемости. За последние пять лет уровень новорожденных здесь превышает показатели таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород, а также других городов ПФО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане фиксируются одни из самых низких в России показателей смертности. Вместе с республикой в число регионов с низким уровнем младенческой смертности вошли Мордовия, Владимирская область, Севастополь и Адыгея.

Анастасия Фартыгина