Татарстан вошел в число регионов с самым низким уровнем младенческой смертности

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане фиксируются одни из самых низким в России показателей смертности. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения страны Евгения Котова.

Вместе с Татарстаном в число регионов с низким уровнем младенческой смертности вошли Мордовия, Владимирская область, Севастополь и Адыгея.

— Показатель младенческой смертности у нас продолжает снижаться. За годы реализации национального проекта «Здравоохранение», шестилетний этап которого закончился, младенческая смертность снизилась почти на 20%, — рассказала Котова.

По ее словам, за последние годы разница между показателями младенческой смертности в городе и селе снизилась практически в четыре раза. Котова отметила, что это говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории России.

При этом в Татарстане наблюдается тенденция к снижению рождаемости. По предварительным данным, в 2024 году в республике родилось 33,9 тыс. детей, в то время как в 2023 году этот показатель составил 36,4 тыс. детей.

Елизавета Пуншева