Объявлен лонг-лист Women’s Prize for Fiction 2025

Более половины списка составляют дебютные романы

Объявлен длинный список Women’s Prize for Fiction 2025, в который вошли 16 книг, написанных женщинами. Более половины списка составляют дебютные романы. Среди известных авторов — Чимаманда Нгози Адичи, Миранда Джулай и Элизабет Страут.

Women’s Prize for Fiction учреждена 30 лет назад и присуждается за выдающиеся художественные произведения, написанные на английском языке женщинами из любой страны мира. В этом году в лонг-лист вошли девять писательниц, впервые представивших свои книги, два автора со вторыми романами и пять уже известных писательниц.

Адичи включена в список с четвертым романом. Все ее книги ранее номинировались на эту премию. Страут была в лонг-листе дважды и однажды входила в шорт-лист. Лайла Лалами также уже номинировалась на премию в прошлом.

Рецензию на роман Чимаманды Нгози Адичи «Американха» читайте здесь.

Организаторы отмечают, что в этом году в книгах поднимаются темы влияния глобальных событий на прошлое, настоящее и будущее. Авторы исследуют последствия имперской политики, конфликты XX века, миграцию, жизнь в изгнании, влияние технологий и их возможные последствия. Многие романы охватывают несколько континентов и рассказывают истории поколений, переживающих глобальные перемены.

Одним из ключевых направлений в книгах стало переосмысление традиционных ролей женщины в обществе. Несколько романов посвящены материнству, возрасту, сексуальности. В списке также есть произведения в жанре научной фантастики и фэнтези.

В этом году в жюри входят писательница Кит де Ваал, лауреатка премии Orange Award for New Writers Диана Эванс, писательница и журналистка Брайони Гордон, редактор Дебора Джозеф и композитор Амелия Уорнер.

Председатель жюри заявила, что выбор был сложным, так как все представленные книги оказались захватывающими и глубокими. Судьи долго обсуждали, какие из них войдут в финальный список, но в итоге выбрали 16 произведений, в которых яркие герои сталкиваются с вызовами современности. Эти книги отражают влияние мировых событий на повседневную жизнь и демонстрируют силу женского пера.

Шесть книг, которые войдут в короткий список, объявят 2 апреля 2025 года. Имя победительницы назовут 12 июня 2025 года на летней церемонии Women’s Prize Trust в Лондоне. Автор лучшей книги получит денежную премию в размере £30 тыс., а также бронзовую статуэтку Bessie, созданную художницей Гризель Нивен.

Лонг-лист Women’s Prize for Fiction 2025:

Good Girl — Ария Абер;

The Ministry of Time — Кэлиэн Брэдли;

Somewhere Else — Дженни Дэйчис;

Amma — Сарайд де Силва;

Crooked Seeds — Карен Дженнингс;

All Fours — Миранда Джулай;

The Dream Hotel — Лайла Лалами;

The Persians — Санам Махлуджи;

Dream Count — Чимаманда Нгози Адичи;

Nesting — Розин О’Доннелл;

A Little Trickerie — Розанна Пайк;

Birding — Роуз Руэйн;

The Artist — Люси Стидс;

Tell Me Everything — Элизабет Страут;

The Safekeep — Яэль ван дер Вуден.

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Екатерина Петрова