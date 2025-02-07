Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6% в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году продажи подержанных автомобилей люкс-сегмента в России достигли рекорда, составив 2,3 тыс. единиц, что на 6% больше, чем в предыдущем году. По данным агентства «Автостат», это уже четвертый год подряд, когда рынок демонстрирует рост.

Наиболее популярной маркой среди роскошных машин стал Bentley, который занял почти 40% от общего числа сделок с 914 перепродажами;

на втором месте оказался Rolls-Royce с 429 сделками;

третью позицию занял Maserati с 403 автомобилями.

В числе наиболее востребованных моделей оказались Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.

При этом продажи новых люксовых автомобилей также возглавляет Bentley, однако их количество значительно ниже: в 2024 году было реализовано только 568 таких машин. Эксперты подчеркивают, что на премиальном вторичном рынке наблюдается рост числа предложений, так как россияне стремятся избавиться от автомобилей в условиях подорожания запчастей и обслуживания.

Напомним, что средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года остались практически неизменными по сравнению с январем 2024 года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Авто».



Анастасия Фартыгина