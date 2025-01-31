Бакальчук требует с Wildberries почти 10 млрд рублей за строительные работы

Фото: Анастасия Фартыгина

ООО «ВБ Девелопмент», компания, принадлежащая Владиславу Бакальчуку, подала иск к ООО «Вайлдберриз» на сумму 9,8 млрд рублей. Иск, поданный в Арбитражный суд Москвы, касается вознаграждения за строительные работы, выполненные до приостановки строительства в сентябре прошлого года. Дата судебного заседания пока не назначена.

Представители «ВБ Девелопмент» пояснили «Интерфаксу», что сумма иска отражает стоимость уже выполненных работ по строительству складских комплексов и логистических центров для Wildberries. Компания Бакальчука позиционирует себя как бизнес-единицу Wildberries.

Этот иск является очередным этапом конфликта между Владиславом Бакальчуком (владелец 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% «ВБ Девелопмент») и Татьяной Ким, основательницей Wildberries. Конфликт разгорелся после реструктуризации Wildberries и компании наружной рекламы Russ, завершившейся осенью 2024 года созданием совместного предприятия ООО «РВБ». Бакальчук выступает против этой сделки, считая ее незаконной передачей активов.

Ранее Бакальчук пытался оспорить сделку через суд, подав иск против ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и Татьяны Ким. Параллельно Татьяна Ким предъявила встречный иск к Бакальчуку на 37 млрд рублей, привлекая к процессу ООО «ВБ Девелопмент» в качестве соистца. В декабре 2024 года Арбитражный суд Московской области отклонил иски обеих сторон. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобы 26 февраля.

Рената Валеева