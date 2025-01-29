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В Нурлате приостановили работу кафе из-за угрозы пожарной безопасности

18:35, 29.01.2025
В Нурлате приостановили работу кафе из-за угрозы пожарной безопасности
Фото: скриншот с телеграм-канала прокуратуры РТ

В Нурлате по иску прокуратуры приостановили деятельность несанкционированного кафе, расположенного в нежилом здании на улице Тельмана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Кафе работало в ночное время без лицензии и нарушало требования пожарной безопасности, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

После вмешательства Нурлатской городской прокуратуры суд запретил владельцу помещения проводить какую-либо деятельность до устранения всех выявленных нарушений. В настоящее время несанкционированное заведение опечатано судебными приставами, а обеспечительные меры уже приняты.

Анастасия Фартыгина

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