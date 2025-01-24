Мэр Альметьевска об укрытиях: «Составили план по проверке и выявлению недочетов укрытий»

Фото: Олег Исаков

Мэр Альметьевска Айнур Исхаков заявил об усилении контроля за состоянием укрытий в городе. По его словам, работа в этом направлении ведется в соответствии с поручением руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой.

— Продолжаю держать на контроле вопрос по укрытиям. По поручению руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой составили план по проверке и выявлению недочетов укрытий. Сегодня с коллегами провел совещание на эту тему. Сформирована рабочая группа, в которой за каждым укрытием закреплен ответственный руководитель, — добавил он.

На данный момент совместно с управляющими компаниями проверено 152 укрытия из 195. По результатам проверок, по некоторым укрытиям выявлен ряд недочетов, которые предстоит устранить.

Мэр поручил департаменту развития подготовить список укрытий, не соответствующих нормам. Он также призвал жителей сообщать свои замечания по укрытиям, пообещав, что все обращения будут проверены.

При этом Айнур Исхаков подчеркнул, что необходимо отличать подвал от временного укрытия.

— Временным укрытием может считаться вход в подъезд, территория возле лифта или подвал. Главное — чтобы не было окон, — пояснил он.

Ранее Исхаков сообщил, что подвалы, предназначенные для укрытий, не должны быть постоянно открытыми, так как это небезопасно и может угрожать инженерным системам и оборудованию

Рената Валеева