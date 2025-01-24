Директор компании «Кара Алтын» будет судим за уклонение от уплаты налогов на 174 млн рублей
Директор ООО «Кара Алтын» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 174 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
- Обвинение, утвержденное прокуратурой республики, основано на фактах предоставления ложных сведений в налоговую инспекцию в период с октября 2018 года по март 2021 года.
По версии следствия, 40-летний обвиняемый использовал информацию о фиктивных операциях с 63 контрагентами, представляя поддельные платежные поручения о переводе денежных средств. Эти действия позволили ему уклониться от налоговых обязательств.
Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 199 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса. Прокуратура уже направила материалы в суд.
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