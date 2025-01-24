Директор компании «Кара Алтын» будет судим за уклонение от уплаты налогов на 174 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Директор ООО «Кара Алтын» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 174 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Обвинение, утвержденное прокуратурой республики, основано на фактах предоставления ложных сведений в налоговую инспекцию в период с октября 2018 года по март 2021 года.

По версии следствия, 40-летний обвиняемый использовал информацию о фиктивных операциях с 63 контрагентами, представляя поддельные платежные поручения о переводе денежных средств. Эти действия позволили ему уклониться от налоговых обязательств.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 199 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса. Прокуратура уже направила материалы в суд.

Анастасия Фартыгина