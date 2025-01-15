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В Газе достигли соглашения о прекращении огня

19:51, 15.01.2025
В Газе достигли соглашения о прекращении огня
Фото: Реальное время

Посредники достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

  • Вскоре ожидается публикация совместного заявления, подтверждающего данное решение.

По словам источника, данное соглашение направлено на завершение страданий палестинского народа в Газе и может открыть путь к долгожданному миру в регионе.

— Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе… Вскоре будет опубликовано совместное заявление, — заявил источник.

Анастасия Фартыгина

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