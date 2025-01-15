В Газе достигли соглашения о прекращении огня
Посредники достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News.
- Вскоре ожидается публикация совместного заявления, подтверждающего данное решение.
По словам источника, данное соглашение направлено на завершение страданий палестинского народа в Газе и может открыть путь к долгожданному миру в регионе.
— Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе… Вскоре будет опубликовано совместное заявление, — заявил источник.
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