Абсолютное большинство россиян проходили онлайн-обучение по работе

Фото: Мария Зверева

Абсолютное большинство россиян (80%) проходили онлайн-курсы, связанные с профессиональными обязанностями. Из них лишь у 39% обучение оплачивала компания, остальные же вкладывались из личных сбережений. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Самыми популярными направлениями профессиональной переподготовки стали маркетинг, программирование и анализ данных, продажи и менеджмент.



Около 78% респондентов хотят пройти обучение, еще 19% планируют это сделать. Только 4% не желают и не планируют проходить курсы.

Достигли поставленных перед обучением целей 75% опрошенных. Из них 11% сменили профессию, 27% — получили прибавку к заработной плате, 23% — повышение в должности и 14% нашли другую работу.

Напомним, 27% жителей Казани уверены, что онлайн-образование заменит традиционное обучение, 47% с этим не согласны, а 26% считают, что оба формата должны быть представлены в равной степени.



Елизавета Пуншева