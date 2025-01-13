Татарстан занял четвертое место в стране по количеству вакансий для журналистов

Фото: Мария Зверева

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат журналистам в Татарстане в 2024 году составил в среднем от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, пишет ТАСС.

Согласно анализу, в 2024 году зарплатные предложения для журналистов по России в целом находились в диапазоне от 40 230 до 80 460 рублей. Для сравнения, в 2023 году этот диапазон составлял от 34 483 до 68 966 рублей. Таким образом, наблюдается увеличение размера оплаты труда журналистов.



В 2024 году в России открыто около 4 тыс. вакансий для журналистов и корреспондентов. Татарстан занимает четвертое место по количеству таких вакансий (3,6% от общего числа), уступая Москве (30%), Санкт-Петербургу (6,1%) и Краснодарскому краю (3,7%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Большинство (79%) вакансий подразумевает полный рабочий день в офисе, и лишь 14% предлагают полностью удаленный формат. При этом журналистам часто приходится работать в ненормированном графике.

Исследование также показало, что 61% вакансий ориентированы на соискателей с опытом работы от одного до трех лет, 19% — без опыта, а 19% — с опытом от трех до шести лет. Работодатели, как правило, ожидают от кандидатов высшего гуманитарного образования, навыков поиска, обработки и анализа информации, грамотной устной и письменной речи. Для трудоустройства необходимо успешно пройти собеседование и выполнить тестовое задание. Преимуществом будет наличие собственной базы контактов и источников.

Рената Валеева