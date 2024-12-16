Парламент Германии вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу

Бундестаг Германии принял решение о лишении доверия канцлеру Олафу Шольцу, что открывает путь к роспуску парламента и возможным досрочным выборам в феврале 2025 года. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На заседании, состоявшемся в среду, 394 депутата проголосовали против Шольца, 207 — за, а 116 воздержались. Для подтверждения доверия правительству требовалось минимум 367 голосов.

Председатель парламента Бербель Бас объявила о результате голосования в прямом эфире на официальном сайте. В связи с отсутствием вотума доверия президент страны, вероятно, инициирует роспуск парламента, что приведет к выборам, которые могут состояться 23 февраля 2025 года.



Кризис в правительственной коалиции начался в начале ноября, когда министр финансов Кристиан Линднер покинул кабинет по настоянию Шольца. Канцлер объяснил это нежеланием Линднера поддержать одновременно увеличение расходов на помощь Украине и инвестиции в будущее Германии.

Напомним, 5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра Мишеля Барнье, после того как Национальное собрание проголосовало за резолюцию о недоверии к его правительству. На пост премьер-министра Франции избрали Франсуа Байру — 73-летнего политика, возглавляющего партию «Демократическое движение» (Modem).



Анастасия Фартыгина