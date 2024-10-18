В Казани арестовали грабителя ювелирного салона

Фото: Реальное время

В Казани арестовали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный салон на улице Декабристов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина, скрывая лицо балаклавой, ворвался в салон и, угрожая ножом продавцам, похитил золотые изделия на сумму около полутора миллионов рублей.

Сотрудники Управления МВД России по Казани задержали подозреваемого в четверг, при попытке сбыта похищенного в одном из ломбардов города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Казани начнут действовать временные изменения в графике работы отделений регистрации, расположенных в отделе Госавтоинспекции по городу.



Анастасия Фартыгина