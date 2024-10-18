Владимир Путин: «Россия успешно переключает транспортные потоки на партнеров по БРИКС»

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве, уделив особое внимание усилению логистических связей между странами объединения.

— Россия успешно переключает транспортные потоки на партнеров по БРИКС. В стране, в частности, активно развивается Северный морской путь, модернизируется спутниковая группировка, строятся топливные терминалы и другие объекты береговой инфраструктуры. В свою очередь, транспортный коридор «Север — Юг» стал ключом к грузоперевозкам между Евразией и Африкой, — отметил президент.

Президент отметил, что создание новых логистических схем является одним из ключевых вопросов для БРИКС. Он сообщил о запуске регулярного диалога между транспортными ведомствами стран объединения и о создании в Деловом совете объединения отдельной группы по логистике.

Рената Валеева