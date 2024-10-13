Два человека погибли в результате пожара в Сабинском районе Татарстана

В ночь на 13 октября в Сабинском районе произошло возгорание в деревне Елышево. В результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что частный дом и сараи на улице Садовой, 4 охвачены огнем. В тушении задействовали 28 пожарных и 12 единиц техники.

Тела 88-летней хозяйки дома и ее 65-летнего зятя обнаружили утром, во время уборки сгоревших конструкций. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

За минувшие сутки в Татарстане произошло 10 пожаров. Причиной шести из них стало также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Дарья Пузикова