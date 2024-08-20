В Татарстане более 4,5 млн пассажиров воспользовались пригородными поездами в 2024 году

Фото: Максим Платонов

За первые 7 месяцев 2024 года пассажиропоток на пригородных поездах Горьковской железной дороги в Татарстане вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 4,5 млн человек.

Наиболее популярными станциями отправления стали:

Казань-1 (свыше 1,1 млн человек, +11% к 2023 году)

Метро Аметьево (390 тыс. человек, +6%)

Арск (290 тыс. человек, +8%)

ЖК Дербышки (282 тыс. человек, +5%)

Высокая Гора (210 тыс. человек, +10%)

Аэропорт (145 тыс. человек, +40%)

Агрыз (133 тыс. человек, +12%)

Рост пассажиропотока связывают с назначением 12 дополнительных пригородных поездов на летний период 2024 года по самым востребованным маршрутам.

Кроме того, с 21 августа по 6 октября поезд Казань — Йошкар-Ола будет ходить ежедневно в составе двух вагонов. С 7 октября по 31 декабря такой состав будет только по пятницам, субботам и воскресеньям.



Анастасия Фартыгина