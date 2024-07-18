Новости общества

08:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Татарстан сегодня обрушатся дождь с грозой и штормовой ветер

07:30, 18.07.2024
На Татарстан сегодня обрушатся дождь с грозой и штормовой ветер
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода, местами дожди, грозы и шквалистый ветер до 23 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В столице республики также ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +26 до +28 градусов.

Напомним, что в Татарстане сейчас действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Оно продлится до 22 июля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также