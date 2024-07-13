Российским депутатам запретили несогласованный выезд за границу

Фото: Татьяна Демина

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о досрочном прекращении депутатских и сенаторских полномочий за несогласованный выезд за пределы России.

Поправки вносятся в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Согласно тексту законопроекта, сенаторы и депутаты обязаны согласовывать свои поездки за рубеж, кроме служебных командировок. Порядок и сроки согласования устанавливает совет соответствующей палаты Федерального собрания. В случае нарушения процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы.



Как отмечается, это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активизации деятельности иностранных спецслужб.