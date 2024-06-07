Влад Федулов: «Соглашение поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества»

«Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). В рамках сотрудничества организации будут совместными усилиями освещать социально значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.

Заключенное соглашение стало логическим продолжением уже существующего сотрудничества между организациями. Ранее АНО «Диалог Регионы» помогал торговой платформе в информировании граждан о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также получал от нее поддержку в распространении важных новостей о COVID-19 среди пользователей. На сегодняшний день стороны регулярно привлекают друг друга в качестве экспертов на форумы и мероприятия.



«Соглашение поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия принесут пользу и помогут развитию социально ответственного бизнеса в России», — заявил управляющий директор по взаимодействию с органами власти «Авито» Влад Федулов.

«Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория торговых площадок к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы, — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.