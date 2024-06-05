В Татарстане впервые пройдет конкурс «Краса Сабантуя»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в этом году впервые пройдет конкурс красоты и таланта «Краса Сабантуя». Участие в нем принять могут жительницы республики старше 18 лет. Заявочная кампания уже стартовала, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур — 12 июня, финал — 23 июня. После прохождения отбора для конкурсанток проведут обучение по дефилированию, ораторскому мастерству, также их ожидает фотосессия. Финал конкурса состоится в день празднования Сабантуя в березовой роще в Дербышках.

Как заявили в администрации Советского района, состязание проводится в целях сохранения национальных традиций и популяризации народного творчества. Присоединиться к конкурсу можно, подав заявку по ссылке. Участие бесплатное.

Сейчас в республике ведется активная работа и последние приготовления к Сабантую. В планах — провести более 400 мероприятий на территории всей России и за рубежом.

Елизавета Пуншева