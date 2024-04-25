Объявлены победители Кубка России по спортивному программированию

В Москве 21 апреля прошел финал Кубка России по спортивному программированию. В нем приняли участие 30 спортсменов из 9 регионов страны. Участники выполняли задания по алгоритмическому программированию, на которые отводилось пять часов, всего было 12 задач.

Татарстан представляли ученики лицея-интерната №2 Московского района Казани Гимран Абдуллин и Ренат Каримов из лицея имени Лобачевского при Казанском федеральном университете.

По итогам соревнований Гимран Абдуллин занял третье место. Победители войдут в состав сборной России по спортивному программированию и скоро представят нашу страну на Всемирных играх дружбы. Места с 4-го по 6-е заняли Кирилл Кудряшов (Москва), Ренат Каримов (Казань) и Иван Сафонов (Санкт-Петербург). Они войдут в резервный состав сборной. Ранее российские студенты победили на чемпионате мира по программированию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин