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В России появится ежегодный конкурс научных работ в области медицины

17:57, 20.04.2024
В России появится ежегодный конкурс научных работ в области медицины
Фото: Илья Репин

По инициативе президента России Владимира Путина будет организован ежегодный конкурс научных работ в области медицины.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, стал ответственным за исполнении поручения, которое необходимо выполнить до 20 декабря.

Прaвительство Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов должны обеспечить организацию и проведение конкурса.

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Анастасия Фартыгина
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