В России появится ежегодный конкурс научных работ в области медицины
По инициативе президента России Владимира Путина будет организован ежегодный конкурс научных работ в области медицины.
Михаил Мишустин, премьер-министр России, стал ответственным за исполнении поручения, которое необходимо выполнить до 20 декабря.
Прaвительство Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов должны обеспечить организацию и проведение конкурса.
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