Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу на два месяца

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями в Апатитах, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял суд на выездном заседании в больнице города Кировска. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый находится в больнице после ранения при задержании. Сам он отказался комментировать решение суда, который постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 июня.

Ранее в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что после встречи с жителями Апатитов господина Чибиса ранили ножом в живот. Однако он смог самостоятельно дойти до машины и был доставлен в больницу.

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Разиль Самигуллин