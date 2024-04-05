«Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» прекращает работу в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Дмитрий Романов сообщил «Реальному времени», что организация подала документы о прекращении деятельности. Скоро начнется процедура ликвидации некоммерческого партнерства.

Причина — секвестр финансирования из бюджета Республики Татарстан. Однако это не означает, что жалобы граждан на услуги ЖКХ не будут рассматриваться. По словам Романова, их будет принимать Госкомитет Татарстана по тарифам, где он возглавил отдел по обращению жителей республики.

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ работал на протяжении 10 лет.

Артем Гафаров, Луиза Игнатьева