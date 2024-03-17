Ушел из жизни бывший прокурор следственного управления прокуратуры Республики Татарстан

С глубоким прискорбием прокуратура Республики Татарстан сообщает о смерти бывшего сотрудника Рамиля Хабибулловича Халиуллина. Он ушел из жизни 17 марта 2024 года на 60-м году жизни.

Рамиль Хабибуллович служил в рядах Советской Армии в Республике Афганистан с июля 1983 года по август 1985 года. За проявленную смелость и отвагу он был награжден медалями «За боевые заслуги» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», а также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

В 1994 году Рамиль Хабибуллович окончил юридический факультет КГУ и поступил на службу в прокуратуру Республики Татарстан. Здесь он прошел путь от следователя до прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. В 2003 году он стал прокурором следственного управления прокуратуры республики и продолжал службу до выхода в отставку в 2011 году. За многолетнюю преданную работу Рамиль Хабибуллович был неоднократно поощрен руководством прокуратуры.

Коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Рамилем Хабибулловичем Халиуллиным состоится 18 марта в мечети Казан Нуры. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин