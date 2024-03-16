В феврале в России выросли цены на ряд бытовых и медицинских услуг

Среди бытовых услуг в феврале в России подорожала установка натяжных потолков (+3,5%), услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом (+0,9%), замена элементов питания в наручных часах, стирка и глажение прямого белья (+0,8%), ремонт холодильников, регулировка развала-схождения и шиномонтаж колес легкового автомобиля, установка пластиковых окон, маникюр, рытье могилы (+0,7%), ремонт брюк, услуги фотоателье, парикмахерских, бань и душевых (+0,6%).

Из медицинских услуг в феврале выросли цены на первичный консультативный прием у врача-специалиста (+1,2%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) (+1,1%), ультразвуковое исследование брюшной полости, пребывание пациента в круглосуточном стационаре (+1,0%), общий анализ крови и удаление зуба под местным обезболиванием (+0,9%), первичный консультативный осмотр больного у стоматолога (+0,8%).

Помимо этого, изменилась стоимость билетов в кинотеатры, клинического осмотра животного (+1,8%), начального курса обучения вождению легкового автомобиля (+1,5%), аренды квартир (+1,4%), найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, прививки животного, клубной карты в фитнес-клуб (+0,9%).

Также в феврале снизились цены на услуги по кремации (-2,9%), годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (-2,1%) и годовую стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-0,2%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина