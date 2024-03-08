Михаил Делягин: «Для рождаемости нужно платить достойное пособие до 18 лет, как во всём мире»

Материнский капитал стимулирует не рождаемость, а банковский сектор, строительный комплекс и криминал, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

— Для рождаемости нужно платить достойное пособие до 18 лет, как во всём мире. Но когда вводился маткапитал, представители власти официально заявляли, что это недопустимо, так как матери всё пропьют, — сказал экономист.

В прошлом году Делягин также заявлял, что ребёнок для большинства россиян — это билет в бедность, а второй — в нищету.

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Нафиса Миннехузина