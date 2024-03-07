На предприятиях КРС России начались вспышки инфекционных заболеваний

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, в прошлом году в РТ завезли более 50 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 5 тыс. импортного — незаконно. Это делали перекупщики нелегально.

В этом году такая ситуация особенно опасна: по всей России возникают вспышки африканской чумы свиней, птичьего гриппа, бешенства (94 по стране, из них 15 — в ПФО) и бруцеллеза (39 по стране, из них 4 — в ПФО).

В соседней Оренбургской области выявили ящур. Им болеют коровы, свиньи, овцы, олени и люди. Вирус передается по воздуху.

— Нет секрета, что наши животноводческие предприятия по содержанию КРС работают в открытом режиме. Они практически не защищены, — сказал замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Тревожная ситуация и на птицеводческих предприятиях Татарстана. В республике их 135. По результатам внеплановой проверки в 41 из них обнаружены нарушения. Биозащита есть только у трех крупных птицефабрик.

2024 год объявлен в республике годом повышения биозащиты в животноводческих предприятиях. Фермы с КРС будут работать в закрытом режиме.

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