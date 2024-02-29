В Татарстане из-за COVID-19 стабильно занято 75% больничных мест

Сегодня на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за февраль 2024 года замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что количество госпитализированных пациентов остается стабильным на протяжении долгого времени. Сегодня из-за COVID-19 занято 75% больничных коек.

— По-прежнему процент занятых коек составляет около 75%. COVID-19 никуда не ушел, это теперь уже наша обычная работа, количество занятых коек стабильно на протяжении долгого времени, — добавил Жаворонков.

Он добавил, что сегодня действуют 11 видов штаммов COVID-19. Летальные случаи есть, как правило, вызваны осложнениями в результате перенесенных заболеваний.

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Аделия Сафина