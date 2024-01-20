Марат Хуснуллин: к 2024—2025 годам темпы модернизации ЖКХ обгонят износ сетей

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в России сегодня является одной из самых отсталых и проблемных отраслей экономики, но имеет огромный потенциал роста. По его словам, в настоящее время износ сетей превосходит скорость их модернизации.



Он отметил, что в 2024—2025 годах эту тенденцию планируется переломить. Хуснуллин напомнил о предпринятых правительством усилиях по модернизации ЖКХ, включая выделение дополнительных средств.

Вице-премьер назвал программу модернизации ЖКХ ключевой для Минстроя и всей строительной отрасли на ближайшие годы, сообщает ТАСС.

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Марагрита Головатенко