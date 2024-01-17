На трассе Казань — Буинск — Ульяновск функционирует подвижной пункт обогрева

На 223-м километре трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск для воителей работает подвижной пункт обогрева. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Там у водителей и пассажиров есть возможность согреться и выпить горячий чай. Кроме того, в пункте подогрева можно зарядить мобильные устройства.

— Специалисты ведомства доставили 83-летней пенсионерке необходимые лекарства. Еще сотрудники МЧС России спасли и передали врачам замерзающую семью с детьми, — рассказали также в пресс-службе ведомства.

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Галия Гарифуллина