На трассе М-7 «Волга» открыли первую зарядочную станцию для электромобилей
На автодороге М-7 «Волга» открыли первый электрозаправочный комплекс. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем telegram-канале.
Зарядочная станция находится на 620-м км трассы М-7 возле деревни Тереси Чувашской Республики.
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