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На трассе М-7 «Волга» открыли первую зарядочную станцию для электромобилей

14:52, 17.01.2024

На автодороге М-7 «Волга» открыли первый электрозаправочный комплекс. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем telegram-канале.

Зарядочная станция находится на 620-м км трассы М-7 возле деревни Тереси Чувашской Республики.

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Галия Гарифуллина
ОбществоИнфраструктураАвто
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