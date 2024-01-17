Число бронирований россиянами размещений внутри страны на февраль выросло на 25%

Число бронирований россиянами размещений внутри страны на февраль 2024 года значительно выросло — на 25% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост в Мурманске, Териберке и Кировске. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на статистику сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru.

В числе популярных российских направлений на февраль — Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна.

Средняя стоимость ночи в отеле составляет около 5 900 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

За рубежом россияне также активно бронируют размещения — особенно в Японии, Италии, Таиланде, Белоруссии и ОАЭ. В список десяти наиболее популярных зарубежных направлений на февраль вошли Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, ОАЭ, Франция, Армения, Испания, Япония и Казахстан.

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