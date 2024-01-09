Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию за год выросли почти вдвое

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года почти вдвое увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 11,7 млн штук, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.



С 1 по 9 января 2023 года в Россию из Белоруссии ввезли 6,3 млн штук куриных пищевых яиц. В прошлом году из Белоруссии в Россию ввезли более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц.

— Белоруссия является стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию. По данным ФГИС «Аргус», на российский рынок в течение четырех последних лет поступило в среднем более 630 млн штук пищевого яйца в год, — рассказали в ведомстве.

В Россию из Турции поставили вторую партию пищевых яиц в количестве 316,8 тыс. штук. Первую партию турецких яиц ввезли на территорию России 3 января. Тогда в страну ввезли груз весом 19 тонн.

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Маргарита Головатенко