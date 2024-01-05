В России могут начать оповещать население о ЧС с помощью домофонов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России разрабатывают новый механизм оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) с помощью домофонов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

— Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем, — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, у некоторых домофонных систем в многоквартирных жилых домах есть возможность их сопряжения с системами оповещения населения. Напомним, в настоящее время МЧС оповещает россиян через СМС-рассылки, громкоговорители, а также автомобили с экранами.



realnoevremya.ru/Илья Репин

— В силу действующего законодательства органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные полномочиями по созданию систем оповещения населения, принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения населения, — объяснили в МЧС.

В ведомстве обратили внимание, что специалисты уже работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения. В МЧС подчеркнули, что при работах во внимание принимается необходимость применения новых отечественных технологий.



Власти Татарстана в прошлом году утвердили перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне. Годом ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым, в частности, предусматривается наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.

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Илина Хакимова