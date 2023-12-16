Рустам Минниханов выразил соболезнования из-за смерти эмира Кувейта

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с кончиной его брата.

— Эмиру Государства Кувейт Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху. Ваше Высочество! С прискорбием воспринял известие о кончине Вашего брата — Эмира Кувейта Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Из жизни ушел видный государственный деятель, за годы пребывания на престоле сделавший многое для социально-экономического развития Вашей страны. Выражаю искренние соболезнования народу Кувейта, слова сочувствия и поддержки семье и близким в связи с этой тяжелой утратой, — говорится в телеграмме.

скриншот realnoevremya.ru видео на YouTube

Напомним, что аналогичную телеграмму с соболезнованиями отправил президент России Владимир Путин. Глава российского государства высоко оценил вклад эмира в развитие и укрепление дружественных российско-кувейтских отношений. Также Путин попросил передать искренние слова сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта.

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. В конце ноября он был госпитализирован в больницу из-за проблем со здоровьем. Новым эмиром он стал после смерти Сабаха аль Ахмеда ас Сабаха.



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Александр Зарипов